Etiyopya'da 1.76 milyon kişi evini terk etti

Etiyopya'da 1.76 milyon kişi evini terk etti

Doğu Afrika ülkesinde yaşanan kriz nedeniyle yerlerini terk edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Yaklaşık 10 milyon insanın gıda yardımına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Etiyopya'nın iki bölgesinde çatışmalar yaşanıyor.

Amhara ve Afar bölgelerindeki çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişi, evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ÇATIŞMALAR, SİVİLLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Devlet Bakanı Selamawit Kassa, ülkedeki insani krizle ilgili yaptığı açıklamada, hükümet güçleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasındaki çatışmaların sivilleri olumsuz etkilediğini belirtti.

1.76 MİLYON KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Kassa, TPLF'nin saldırıları nedeniyle Amhara ve Afar bölgelerinde 1.76 milyon kişinin evini terk ettiğini açıkladı.

Göç edenlere insani yardımların devam ettiği bilgisini paylaşan Kassa, göç edenlerin sayısının her geçen gün arttığını vurguladı.

9.4 MİLYON, GIDA YARDIMINA MUHTAÇ

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) verilerine göre, Etiyopya'daki çatışmalardan ötürü gıda yardımına ihtiyaç duyanların sayısı 9.4 milyona çıktı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

İSYANCILARA KARŞI HAVADAN VE KARADAN SALDIRI

Ordu, başkente 200 kilometre kadar yaklaşan isyancılara karşı havadan ve karadan saldırı başlatmıştı. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gitmişti.