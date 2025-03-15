Etiyopya'da çıkan çatışmalarda çok sayıda can kaybı

AA

Etiyopya çatışmalar ile sarsılmaya devam ediyor..

Son olarak Etiyopya'da Amhara eyaletinin doğu ve batı Gojjam bölgelerinde çatışma meydana geldi.

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Ulusal basındaki haberlere göre görgü tanıkları, doğu Gojjam bölgesinde ordu ile isyancı grup "Fano" arasında 3 gündür devam eden çatışmalarda 5 kişinin, batı Gojjam'da ise 3 kişinin öldüğünü aktardı.

Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetleri (ENDF), 12 Mart'ta bölgede faaliyet gösteren "aşırılık yanlılarına" karşı operasyonlar düzenlediğini duyurmuştu.

ETİYOPYA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı.

Bölgedeki tüm örgütler, silahsızlanmayı kabul ederken Amhara merkezli "Fano" milis grubu, orduyla çatışmaya başlamıştı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

Federal hükümet, Amhara bölgesinde orduyla yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos 2024'te olağanüstü hal ilan etmiş, 7 Ağustos 2024'te ise Amhara'daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Afrika Birliği (AfB), 16 Ağustos 2024'te ordu birlikleriyle isyancılar arasındaki çatışmaların durdurulması çağrısı yapmıştı.