Etiyopya'da kilise inşaatında iskele çöktü: 30'dan fazla kişi öldü

Etiyopya'nın Amhara eyaletindeki Minjar Shenkora ilçesinde kilise inşaatında üzerinde çok sayıda insan bulunan ahşap iskele çöktü.

İlçe Emniyet Müdürü Başmüfettişi Ahmed Gebeyehu, olayda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

CAN KAYBI ARTABİLİR

Yaralıların en yakın hastanelere sevk edildiğini aktaran Gebeyehu, yaralılar arasında durumları kritik olanların bulunması nedeniyle can kaybının artabileceğini belirtti.

Arerti Hastanesi Başhekim Siyoum Altaye ise hastane personeli ve Kızılhaç ile işbirliği içinde kazazedelere yardım sağlandığını ifade etti.

Etiyopya İletişim Bakanlığı, kazayla ilgili başsağlığı mesajında tüm inşaat projelerinde iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.