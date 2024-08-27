Haberler



Dünya



Etiyopya'da meydana gelen heyelanda 23 kişi öldü

Etiyopya'da meydana gelen heyelanda 23 kişi öldü Ülkenin kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 23 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji Enstitüsü ise şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan riskinin artacağı uyarısı yaptı.