Petrol
95.14
2.11%
Euro
18.2495
0.31%
Dolar
18.24
-0.05%
Altın
998.93
-0.01%
Borsa
3408
0.00%
Bitcoin
373.527
-4.44%
BTXN Coin
6.46
-3.86%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Etiyopya’nın Tigray bölgesinde iki hava saldırısı: 10 ölü

    Etiyopya’nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde düzenlenen 2 ayrı hava saldırısında en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.
    • 14.09.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 17:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Etiyopya’nın Tigray bölgesinde iki hava saldırısı: 10 ölü

    Etiyopya’nın kuzeyindeki ayrılıkçı Tigray bölgesinde, iki farklı hava saldırısı gerçekleştirildi.

    Mekelle şehrinde bulunan Ayder Referral Hastanesi’nin Müdürü Dr. Kibrom Gebreselassie yaptığı açıklamada, saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

    "Mekele’deki hedef bir yerleşim bölgesiydi"

    Yaşamını yitirenler arasında kurtarma görevlilerinin olduğunu belirten Gebreselassie, "Mekele’deki hedef bir yerleşim bölgesiydi." şeklinde konuştu.

    Etiyopya’daki çatışmalar

    Etiyopya hükümeti ile Tigray bölgesini kontrol eden isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri arasında Kasım 2020’den bu yana çatışmalar sürüyor.

    Çatışmalar Tigray’ın yanı sıra Amhara ve Afar’a sıçrarken, on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

    Çatışmalar sürüyor

    Taraflar arasında müzakereleri kimin yöneteceği konusunda anlaşmazlık var
    İki taraf arasında müzakereleri kimin yöneteceği konusunda anlaşmazlık bulunurken, TPLF müzakereler başlamadan önce Tigray’daki 6 milyon insana temel hizmetlerin yeniden sağlanmasını talep ediyor.

    İHA'nın haberine göre, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed hükümeti, müzakerelerin barış için uluslararası baskıya öncülük eden Afrika Birliği’nin Afrika Boynuzu Elçisi Olusegun Obasanjo tarafından yönetilmesini, TPLF ise müzakerelerin Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta tarafından yönetilmesini istiyor.

    Etiyopya’nın Tigray bölgesinde iki hava saldırısı: 10 ölü #1


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Adü Rektörü yurtları inceledi
    Eğitim

    Adü Rektörü yurtları inceledi

    Diyarbakır’da, kız isteme kavgasında kan aktı: 1 ölü
    3. Sayfa

    Diyarbakır’da, kız isteme kavgasında kan aktı: 1 ölü

    Görüş Bildir