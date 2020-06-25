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    Eyfel Kulesi bugün ziyaretçilere açılıyor

    Fransa’da dünyanın en ünlü yerlerinden bir olan Eyfel Kulesi, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı kaldığı 3 ayın ardından bugün ziyaretçilere yeniden 'merhaba' diyor.
    • DHA
    • 25.06.2020 - 12:38
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    Eyfel Kulesi bugün ziyaretçilere açılıyor #1

    Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan ünlü Eyfel Kulesi, salgın nedeniyle kapalı kaldığı 3 ayın ardından bugün ziyaretçilere açılıyor.

    Kulede, kamusal alanların düzenli dezenfeksiyonu ve zorunlu maske takılması da dahil olmak üzere ziyaretçi ve çalışanların güvenliğini sağlamak için katı hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı ifade edildi.

    1 TEMMUZ'A ASANSÖR KULLANILMAYACAK

    Öte yandan ülkenin en ünlü yapılarından biri olan kulenin ziyaretçilerinin, sosyal mesafenin sağlanması ve enfeksiyon riskini azaltmak için 1 Temmuz’a kadar asansörleri kullanamayacak.

    KULENİN TEPESİ KAPALI

    Eyfel Kulesi'nin tepesi de kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi.

    Eyfel Kulesi bugün ziyaretçilere açılıyor #2

    Eyfel Kulesi bugün ziyaretçilere açılıyor #3

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