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    Facebook'tan Biden'a: Aşılamanın sorumlusu biz değiliz

    ABD Başkanı Joe Biden'ın, Facebook gibi sosyal medya platformlarının koronavirüs salgınına yönelik yanıltıcı bilgilere izin verdiği iddiasına Facebook'tan yanıt geldi.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2021 - 05:51
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    Facebook'tan Biden'a: Aşılamanın sorumlusu biz değiliz

    ABD Başkanı Joe Biden, Facebook'un da adını anarak, sosyal paylaşım platformlarını, kullanıcıların koronavirüs salgını hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgileri yaymalarına izin vermekle, hatta öldürmekle suçlamıştı.

    FACEBOOK: "KULLANICILARIMIZIN YÜZDE 85'İ AŞI OLDU"

    Facebook'tan yapılan açıklamada, kullanıcıların yüzde 85'inin aşı olduğu veya olmayı düşündüğü paylaşıldı.

    Facebook tan Biden a: Aşılamanın sorumlusu biz değiliz #1

    "BİDEN'IN SÖZÜNDE DURAMAMASI, BİZİM SUÇUMUZ DEĞİL"

    Açıklamada, ABD'nin yüzde 70 aşılama oranına Biden'ın sözünü verdiği 4 Temmuz'a kadar ulaşılamamasının suçlusunun Facebook olmadığı ifade edildi.

    Facebook tan Biden a: Aşılamanın sorumlusu biz değiliz #2

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