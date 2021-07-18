Facebook'tan Biden'a: Aşılamanın sorumlusu biz değiliz

Facebook'tan Biden'a: Aşılamanın sorumlusu biz değiliz

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Facebook gibi sosyal medya platformlarının koronavirüs salgınına yönelik yanıltıcı bilgilere izin verdiği iddiasına Facebook'tan yanıt geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Facebook'un da adını anarak, sosyal paylaşım platformlarını, kullanıcıların koronavirüs salgını hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgileri yaymalarına izin vermekle, hatta öldürmekle suçlamıştı.

FACEBOOK: "KULLANICILARIMIZIN YÜZDE 85'İ AŞI OLDU"

Facebook'tan yapılan açıklamada, kullanıcıların yüzde 85'inin aşı olduğu veya olmayı düşündüğü paylaşıldı.

"BİDEN'IN SÖZÜNDE DURAMAMASI, BİZİM SUÇUMUZ DEĞİL"

Açıklamada, ABD'nin yüzde 70 aşılama oranına Biden'ın sözünü verdiği 4 Temmuz'a kadar ulaşılamamasının suçlusunun Facebook olmadığı ifade edildi.