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    Facebook'un belgelerini sızdıran eski çalışanı konuştu

    Facebook'un belgelerini sızdıran eski çalışanı konuştu

    Facebook eski üst düzey yöneticilerinden Frances Haugen, ABD başkanlık seçimi sürecinde, insanların sosyal medyada daha fazla vakit harcaması için yapılanları anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 15:10
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    Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, büyük skandallarla gündemde.

    Wall Street Journal'de şirket içi yazışmaların yayınlanmasının ardından, belgeleri sızdıran isim de ekrana çıktı.

    Facebook'un eski üst düzey yöneticilerinden biri olan 37 yaşındaki Frances Haugen, Amerikan CBS televizyonunda belgeleri kendisinin sızdırdığını açıklandı.

    Frances Haugen, Facebook'un Amerika'daki başkanlık seçimleri sırasında izlediği politikayı da ifşa etti.

    Haugen'in anlattıkları, Ensonhaber'de Fikirci Bey'in imzasıyla yayınlanan yazıyı da doğrular nitelikte.

    İNSANLAR DAHA FAZLA ZAMAN HARCASIN DİYE

    Haugen programda, “Facebook, algoritmayı daha güvenli olacak şekilde değiştirirlerse, insanların sitede daha az zaman harcayacaklarını, daha az reklama tıklayacaklarını, daha az para kazanacaklarını fark etti.

    Facebook'un belgelerini sızdıran eski çalışanı konuştu VİDEO

    SEÇİM HAMLESİ

    2020 ABD başkanlık seçimleri sırasında güvenlik sistemlerini açtı. Seçim biter bitmez onları kapattı.

    DEMOKRASİYE İHANET

    Bu bana gerçekten demokrasiye ihanet gibi geliyor. Facebook daha fazla içerik tükettiğinizde daha fazla para kazanıyor.” dedi.

    Facebook un belgelerini sızdıran eski çalışanı konuştu #1

    Fikirci Bey yazdı: BÖLÜCÜ SOSYAL MEDYA

    Facebook un belgelerini sızdıran eski çalışanı konuştu #2

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