Fanatik Yahudiler Hamursuz Bayramı’nda Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

İsrail askerlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya, yüzlerce fanatik Yahudi tarafından baskın düzenlendi.

Fanatik Yahudiler, 27 Mart’ta başlayıp 3 Nisan’a kadar devam edecek olan Hamursuz (pesah) Bayramı’nda, işgal altındaki Eski Şehir bölgesinde bulunan Mesci-i Aksa’ya akın etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, konu üzerine yaptığı açıklamada, 553 fanatik Yahudi’nin İsrail askerlerinin korumasında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini bildirdi.

BÖLGEDE GERGİNLİK ARTTI

Sabah saatlerinde giriş yapan fanatik Yahudi gruplarının, öğleden sonra da gelmeye devam ettikleri öğrenildi.

Pazartesi günü 440, salı 498, dün de 432 fanatik Yahudi, Harem-i Şerif'e baskın düzenledi. Düzenlenen bu baskınlar bölgede gerginliğin artmasına neden oldu.

MÜSLÜMANLARIN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR

İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre; Mescid-i Aksa,Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana izinsiz bir şekilde İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde eylemlerini gerçekleştirerek, Müslümanların egemenliğini ihmal ediyor.

Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya baskınları devam ediyor VİDEO

