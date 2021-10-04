Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya 23'üncü baskın

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da, 80 vakittir ezan okunmuyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail tarafından işgal altında olan Mescid-i Aksa'ya 23 kez baskın düzenlendi.

Harem-i İbrahim Camisi'nde 80 vakitte ezan okunmazken, kutsal mekanlara yönelik engelleme ve ihlallere devam edildi.

AYİN DÜZENLENİYOR

İsrail'in, Yahudi bayramlarını bahane edildiğinin vurgulandığı açıklamada, fanatik Yahudilerin baskın sırasında çeşitli ayinler düzenlediği belirtildi.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

EZANI YASAKLADILAR

Cuma günleri akşam ve yatsı ezanları, cumartesi günleri sabah öğle ikindi ve akşam ezanları, geriye kalan günlerde ise akşam ezanları okunmayarak Müslümanların egemenliği ihlal ediliyor.

Öte yandan, Yahudi bayramları bahane edilerek ezan okunmasına izin verilmediği günler de oluyor.

KÜLLİYEYİ KAZIYORLAR

Yahudiler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin tüm girişimlerine rağmen, İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ederken, 'Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu' iddiasıyla kazı çalışmalarını da sürdürüyor.

İşgalci Yahudiler, Mescid-i Aksa'da, kendilerinin de ibadet etme haklarının olduğunu savunuyor.