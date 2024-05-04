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ABD'de 10 haftada şans oyunlarından iki kez 1 milyon dolar kazandı

ABD'de 10 haftada şans oyunlarından iki kez 1 milyon dolar kazandı ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kadın, 10 hafta içinde şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar ikramiye kazandı.