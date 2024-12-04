Filipinler'de deniz kaplumbağası yiyen 3 turist öldü

Haber Merkezi

Filipinler'in Maguindanao del Norte eyaletinde geziye çıkan turistler, yerel lezzetleri tatmak amacıyla bir lokantaya girdi.

Burada Filipinler'e özgü yiyecekleri tadan turistler, mekanın önerisiyle deniz kaplumbağası yemeye karar verdi.

3 TURİST ÖLDÜ

Haşlanmış deniz kaplumbağasını yiyen turistler kısa sürede rahatsızlandı.

Deniz kaplumbağası etinden zehirlendiği tespit edilen 35 turist hastaneye kaldırılırken, 3 kişi ise hayatını kaybetti.

ONLARCA KİŞİ HASTANEYE KOŞTU

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, ülkenin Maguindanao del Norte eyaletinde onlarca kişi kusma, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu.

DENİZ KAPLUMBAĞASI YEMEK YASAK

Yetkililer, deniz ürünlerinin iyice temizlenmeden yenmemesi çağrısında bulundu.

Filipinler'de, deniz kaplumbağalarını avlamak ve tüketmek çevre koruma yasaları uyarınca yasak olsa da bazı topluluklar eti ve yumurtası nedeniyle avlamaya devam ediyor.