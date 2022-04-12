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    Filipinler'de tropikal Megi fırtınası: 24 ölü

    Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda 24 kişi can verdi.
    • 12.04.2022 - 01:16
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    Filipinler'de tropikal Megi fırtınası: 24 ölü

    Filipinler'i tropikal fırtına Megi vurdu. Fırtınanın yol açtığı yol açtığı sel ve toprak kayması felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

    Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde 3 can kaybı ve en az 1 kişinin kaybolduğu bildirdi.

    21 kişinin daha cansız bedeni bulundu

    İHA'da yer alan habere göre; Megi’nin karaya çıktığı Visayas Adalar grubundaki Leyte’deki Baybay şehrinde bulunan Acil Müdahale Birimi tarafından yapılan açıklamada ise, arama-kurtarma ekiplerinin toprak kayması yaşanan 10 köyde, en az 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

    Filipinler'de tropikal Megi fırtınası: 24 ölü - VİDEO

    "Çok sayıda insan toprak altında"

    Arama-kurtarma ekibinden bir sözcü isminin açıklanmaması koşuluyla basına verdiği demeçte, operasyonların devam ettiğini ve daha fazla insanın hala toprak altında gömülü olduğuna inanıldığını aktararak, toprak kaymasından kurtulanların hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

    Filipinler de tropikal Megi fırtınası: 24 ölü #1

    140 bine yakın insan etkilendi

    Yetkililer, dün sabah saatlerinde Filipinler'i vuran tropikal fırtınadan ülkenin orta ve güney kesiminde 136 binden fazla kişinin etkilendiğini açıklarken, selden etkilenen 13 binden fazla kişinin geçici barınma merkezlerinde kaldığını belirtti.

    Filipinler de tropikal Megi fırtınası: 24 ölü #2

    Filipinler, her yıl 20 fırtına ve tayfunla mücadele ediyor

    Megi, her yıl yaklaşık 20 tayfun ve fırtınanın vurduğu Filipinler'i vuran ilk tropikal fırtına oldu.

    Filipinler de tropikal Megi fırtınası: 24 ölü #3

    Filipinler de tropikal Megi fırtınası: 24 ölü #4

    Filipinler de tropikal Megi fırtınası: 24 ölü #5


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