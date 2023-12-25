Filistin destekçileri, Noel alışverişini aksattı Alışveriş merkezine giren göstericiler, "Siz alışveriş yaparken bombalar düşüyor" şeklinde slogan attı.

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AA & Ensonhaber

Kanada'nın Toronto şehrindeki alışveriş merkezinde toplanan İsrail karşıtı grup, protesto gösterisi düzenledi.

Grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla sloganlar attı.

Eaton Alışveriş Merkezi'nde bir araya gelen Filistin yanlısı göstericiler, oturma eylemi yaptı. Toronto polisi güvenlik önlemleri aldı.

"Siz alışveriş yaparken bombalar düşüyor"

Noel alışverişi yapanlara seslenen protestocular, hep bir ağızdan, "Siz alışveriş yaparken bombalar düşüyor." dedi.

Öte yandan Yonge ve Dundas Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek üzere yürüyüş yaptı

Olaysız sona erdi

Bazıları göstericilere tepki gösterirken, polis, kalabalık grubu olaysız bir şekilde dışarı çıkardı.

Toronto polisinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yasal gösteriler, özel mülkiyetteki alanlarda protesto yapmayı, kritik altyapıyı engellemeyi veya diğer sakinlerin zararına rahatsızlık yaratmayı içermiyor.

Polis, 7 Ekim'den bu yana kentte düzenlenen 250 protestonun çoğunun barışçıl geçtiği bilgisini paylaştı.