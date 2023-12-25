Papa Francis'ten İsrail'e çağrı: Gazze'deki saldırılarına son ver Tel Aviv'e seslenen Papa, Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. Vatikan Devlet Başkanı, diğer bölgelerde yaşanan çatışmalara da değindi.

AA & Ensonhaber

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Gazze Şeridi'ne kanlı saldırılar düzenleyen İsrail'e seslendi.

Papa, Noel mesajında, Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

"Askeri operasyonlar sonlandırılmalı"

"Askeri operasyonlara son verilmesi çağrısında bulunuyorum." diyen Papa, "vahim" olarak nitelendirdiği insani duruma çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Papa, 7 Ekim'deki saldırının kurbanları için "yüreğinin acıdığını" anlatarak, "Rehin tutulanların serbest bırakılması yönündeki acil çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

Papa, herkesten İsrail'de ve Filistin'de barış için dua etmesini istedi.

"İstikrar bir an önce sağlanmalı"

Mesajında Papa, Suriye, Lübnan ve Yemen'deki çatışmaları da hatırlatarak "siyasi ve sosyal istikrarın bir an önce sağlanması için dua ettiğini dile getirdi.

Francis ayrıca, "Ukrayna için barış" talebinde bulunduğunu da söylerken, "Güç durumdaki insanlarla manevi ve insani yakınlığımızı yenileyelim." dedi.

"Ermenistan-Azerbaycan barışının sağlanacağı gün yaklaşsın"

Katoliklerin ruhani lideri, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında nihai barışın sağlanacağı gün yaklaşsın." şeklinde konuştu ve ekledi:

Bu barışı desteklemek için insani girişimlerin devam etmesi, yerlerinden edilenlerin yasal ve güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri, her topluluğun dini geleneklerine ve ibadet yerlerine karşılıklı saygı göstermeleri önemlidir.

"Savaşa hayır, barışa evet"

Papa Francis, Sahel Bölgesi, Afrika Boynuzu'nu, Sudan'ın yanı sıra Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Güney Sudan'ı sarsan gerilim ve çatışmaları da unutmadıklarını söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri, Kore Yarımadası'nda da kardeşlik bağlarının güçlenmesi, kalıcı barış koşullarını yaratabilecek diyalog ve uzlaşma yollarının açılması temennisini dile getirdi.

Noel’in, Amerika kıtasında da siyasi ve sosyal anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesi, yoksullukla mücadele edilebilmesi için siyasi otorite ve iyi niyetli insanlara ilham vermesini dileyen Papa, "savaşa 'hayır', barışa 'evet'" dedi.

"Gazze'den acı verici haberler alıyorum"

Vatikan Devlet Başkanı Papa, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den çok ciddi ve acı haberler almaya devam ettiğini belirtmişti.

Silahsız sivillerin bombalanıp vurulduğunu söyleyen Papa, şöyle demişti: