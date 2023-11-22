Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'deki ateşkesten memnun Abbas ve Filistin yönetimi, çatışmalara insani ara verilmesi için varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladı. Filistin Devlet Başkanı Abbas, iki ülkenin çabalarını takdir etti.

AA

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verilmesi konusunda uzlaşıya vardı.

Kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 günlük sürede serbest bırakılması öngörülüyor.

Bu süre zarfında ateşkesin sağlanması için mutabık kalındı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, varılan uzlaşıdan memnuniyet duyuyor.

Abbas uzlaşıdan memnun

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Hasan eş-Şeyh, Abbas ve Filistin yönetiminin, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşı karşısında memnun olduğunu söyledi.

Eş-Şeyh, Abbas'ın, Katar ve Mısır'ın anlaşma konusunda gösterdiği çabayı takdir ettiğini kaydetti.

"Filistin halkının özgürlüğünün yolu açılmalı"

Aynı yetkili, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının kapsamlı şekilde durması, insani yardımların bölgeye girişi, uluslararası meşruiyete dayalı siyasi çözümün hayata geçirilmesi, işgalin sona ermesi ve Filistin halkının özgürlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini kazanması yolunun açılması konularındaki çağrılarını yinelediklerini ifade etti.

Dört günlük insani ara

İsrail, Hamas ile esir takası anlaşmasını ve çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesini kabul ettiğini duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi konusunda uzlaşıya varıldığını, bu aranın ne zaman yürürlüğe gireceğinin ise 24 saat içinde ilan edileceğini bildirmişti.

50 esir kademeli olarak serbest bırakılacak

İsrail basınına konuşan kaynaklar, Hamas'ın elindeki esirleri aşamalı olarak serbest bırakacağını belirtti. Hamas'ın 4 gün boyunca her gün 12 veya 13 esiri serbest bırakacağı ifade edildi.

300 Filistinli tutuklunun listesi yayınlandı

Tel Aviv yönetimi, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşma kapsamında serbest bırakılabilecek 300 Filistinli mahkum ve tutuklunun listesini yayınladı.

Listede yer alan Filistinli tutuklulardan 287'sinin 18 yaş altı çocuk, 13'nün kadın olduğu belirtiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)