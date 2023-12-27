Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan yetki üstlenmek için 3 şart! İşte o maddeler... Mahmud Abbas, Filistin yönetiminin Gazze'de sorumluluğu üstlenmesi için saldırıların tamamen durması, insani yardımların ulaştırılması ve Filistinlilerin tehcir edilmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti.

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik 'soykırım' değeri taşıyan saldırıları uzun süredir devam ediyor.

Bölgede can veren Filistinlilerin sayısı 21 bine dayanırken, bu oranın çoğunluğunu ise çocuklar oluşturuyor.

Gazze'de insani dram devam ederken, her yeni günde bir gelişme daha yaşanıyor.

Konu bu kez Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kapsıyor.

Yetkiyi üstlenmek için 3 şart

Mahmud Abbas, Filistin yönetiminin Gazze'de sorumluluğu üstlenmesi için saldırıların tamamen durması, insani yardımların ulaştırılması ve Filistinlilerin tehcir edilmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti.

Abbas'ın Mısır "On" kanalına verdiği röportaj, Filistin devlet televizyonunda yayınlandı.

Gazze'de saldırıların tamamen durmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını istediklerini ifade eden Abbas, Filistinlilerin ana vatanları dışına göç ettirilmesine mani olunmasını istedi.

"Sorumlulukları üstlenmeye hazırız"

Abbas, İsrail'in Gazze'den çıkması durumunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını belirterek, Filistin yönetiminin Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki sorumluluklarını tek bir Filistin devleti olarak üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Gazze'de zaten var olduklarını, geri dönmek gibi bir şeyin olmadığını, orada kendilerine bağlı kurumlarının, personellerin ve gençlerin olduğunu ifade eden Abbas, Gazze halkına ve kurumlara aylık 140 milyon dolar ödeme yapıldığını, bakanların 5'inin Gazze'den olduğunu, bunların 3'ünün orada ikamet ettiğini söyledi.

Abbas, "Her an uluslararası bir konferans düzenlenebilir. Biz durumu uluslararası meşruiyetin hayata geçirilmesi ve Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'ü kapsayan bir Filistin devleti temelinde incelemeye hazırız." dedi.

"İsrail, burada kalmak ve Filistin topraklarından parçalar koparmak istiyor"

İsrail'in Gazze'de Filistin yönetimini istemediğine dikkati çeken Abbas, "İsrail, burada kalmak ve Filistin topraklarından parçalar koparmak istiyor. Ancak dünya bunu kabul etmiyor. Teorik olarak ABD de buna karşı." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)