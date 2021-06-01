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- Filistin'de OHAL 30 gün daha uzatıldı
Filistin'de OHAL 30 gün daha uzatıldı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Filistin'de ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 30 gün daha uzatıldı.
- DHA
- 01.06.2021 - 21:28
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin genelinde OHAL'in 30 gün süre ile uzatılması yönünde kanun hükmünde kararname çıkardı.
16 KEZ OHAL KARARINI UZATTI
Abbas, ülkedeki ilk koronavirüs vakalarının tespit edildiği 5 Mart'tan bu yana Filistin'de 16 kez OHAL kararını uzattı.
ÜLKEDE TOPLAM VAKA SAYISI 309 BİNE YAKLAŞTI
Filistin'de toplam vaka sayısı 308 bin 732'ye, toplam can kaybı ise 3 bin 503’e ulaştı.