Filistin'de OHAL 30 gün daha uzatıldı

Filistin'de OHAL 30 gün daha uzatıldı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Filistin'de ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 30 gün daha uzatıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin genelinde OHAL'in 30 gün süre ile uzatılması yönünde kanun hükmünde kararname çıkardı.

16 KEZ OHAL KARARINI UZATTI

Abbas, ülkedeki ilk koronavirüs vakalarının tespit edildiği 5 Mart'tan bu yana Filistin'de 16 kez OHAL kararını uzattı.

ÜLKEDE TOPLAM VAKA SAYISI 309 BİNE YAKLAŞTI

Filistin'de toplam vaka sayısı 308 bin 732'ye, toplam can kaybı ise 3 bin 503’e ulaştı.