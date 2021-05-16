Filistin'in roketleri İsrail'de sığınakları doldurdu

Filistin'den İsrail'in Tel Aviv bölgesine atılan roketler şehirde sirenlerin çalmasına sebep oldu. İsrailliler roket korkusuyla sığınaklara akın etti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, Filistinli askeri gruplar bu saldırılara roketler ile karşılık veriyor.

Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik saldırılardan sonra başlayan İsrail’in Filistine’e yönelik hava saldırılarında Filistin’de sayısı her geçen gün artan can kayıpları yaşanıyor.

FİLİSTİN'DE SIĞINAK YOK

Filistin’de sığınakların ve hava savunma sistemlerinin olmaması sivil kayıplarını katlıyor.

Filistin direniş grupları, İsrail’in sivil bölgelerine yönelik saldırılarına roket saldırıları ile mukabele ediyor.

HAMAS'TAN İSRAİL'E ROKET SALDIRISI

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Tel Aviv’e bugün sayısız roket atıldı. Atılan roketlerin çoğu Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engellendi. 7 roket ise açık alanlara düştü. İsrail yönetiminden, roketli saldırı nedeniyle can kaybı veya hasar olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

İSRAİLLİLER SIĞINAKLARA AKIN ETTİ

Filistin’den Tel Aviv ve çevresine doğru atılan roketler İsrail’de sirenlerin çalmasına neden oldu.

Sirenleri duyarak paniğe kapılan İsrailliler, bölgede bulunan sığınaklara akın etti.

İsrailliler füze korkusuyla sığınaklarda VİDEO