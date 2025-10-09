Filistinli miniğin, Türkiye'den gelen yardım karşısındaki sevinci

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılar ve uyguladığı abluka politikaları, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Filistinliler, 2 yılı aşkın süredir saldırılar ve açlıka mücadele ederken, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesi de an meselesi.

İsrail’in yoğun bombardımanları sonucunda büyük ölçekte yerle bir edilen Gazze Şeridi’nde Türkiye’nin bölgeye gönderdiği yardımlar da sevinç dolu anların yaşanmasına neden oldu.

KENDİ AĞIRLIĞI KADAR UN ÇUVALINI TAŞIDI

Bir Filistinli çocuğun sevinçle Türkiye’den gelen bir un çuvalını taşıdığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Kendi ağırlığı kadar un çuvalını taşıyan çocuk, mutlulukla çuvala sarılırken sevincini de dile getirdi.

"ANNE UN GELDİ, BİZE YEMEK YAP"

Küçük çocuk un çuvalının başında, "Anne, un geldi. Güzelim un geldi. Bize yemek yap" dedi.

GAZZELİLERİN TÜRKİYE SEVGİSİ

Sosyal medyaya yansıyan diğer görüntülerde de Türk bayraklarının açıldığı ve sevinçle selamlandığı görüldü.