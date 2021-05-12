Kudüs'te Mescid-i Aksa önündeki Filistinlileri şiddet kullanarak dağıtmaya çalışan İsrail polisleri arasında bir kadın polisin ağlaması ve meslektaşının kendisini oradan uzaklaştırması görüntülendi.

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında her Ramazan'da olduğu gibi yine Müslümanlara yönelik baskı politikaları devam ettirildi.

KUDÜS GÜNÜ'NÜ KUTLAMAK İÇİN MESCİD-İ AKSA'YI İŞGAL ETMEYE ÇALIŞTILAR

İsrailli fanatik Yahudilerin Kudüs Günü'nü kutlamaları için, Mescid-i Aksa önünde her teravih sonrası toplanan, sohbet eden Filistinlileri uzaklaştırmaya çalışan İsrail polisinin müdahalesinde yüzlerce sivil yaralandı.

İSRAİLLİ KADIN POLİS AĞLADI

İsrail polisinin sert müdahalesine rağmen Şam Kapısı'nda ayrılmayan Filistinliler direnişlerini sürdürürken, bir kadın polisin ağladığı görüldü.

Yaralandığı için mi, yaşadığı stres nedeniyle mi bilinmez, kadın polisin sakinleştirmeye çalışan meslektaşı ile olayların yaşandığı bölgeden uzaklaştığı anlar görüntülendi.

Filistinlilere müdahale eden İsrailli kadın polis ağladı-Video