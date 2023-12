Filistinlilerin İsrail karşısındaki duruşundan etkilenen ABD'li kadın Müslüman oldu

AA & Ensonhaber

Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara karşın Filistinlilerin inançlarına olan bağlılıkları ve duruşları, ABD'li Nefertari Moonn tarafından vurgulandı. Moonn, Filistinlilerin yaşadığı tüm yıkıma rağmen hala Allah'a olan inançlarını sürdürdüklerini, dua ettiklerini ve gülerek dualar ettiklerini görmeyi son derece etkileyici ve güzel bulduğunu ifade etti.

Florida eyaletine bağlı Tampa şehrinde internet çizgi roman sanatçılığı ve bağımsız kıyafet tasarımcılığı yapan 35 yaşındaki Nefertari Moonn, Kur'an-ı Kerim okumaya duyduğu ilgiyi, Müslüman olma sürecini ve İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sivilleri hedef alan saldırılarını değerlendirdi.

Filistinlilerin cesaret ve inançlarından etkilendi

Moonn, eşi Müslüman olduğu için İslam'a uzak olmadığını ancak İsrail'in saldırıları karşısında Filistinlilerin cesaret ve inançlarından ödün vermeyen duruşundan etkilendiğini dile getirerek, bunun kendisini Kur'an'ı ve İslam'ı araştırmaya yönelttiğini söyledi.

Filistinlilerin, ölüme çok yakın yaşadıklarını ve inançlarını hiç kaybetmediklerini gördükten sonra arkasındaki ilahi nedeni araştırmaya başladığını aktaran Moonn,

şeklinde konuştu.

"Onların inançlarından aldıkları gücü görmezden gelmek istemiyorum"

Moonn, Filistinlilerin sergiledikleri duruşun, kendisini İslam'a yakınlaştırdığına vurgu yaparak,

diye konuştu.

"Beni İslam'a yönlendiren, sadece Filistin halkının inancı ve cesareti"

Yaşadıkları her türlü felakete rağmen hayatlarına devam eden Filistinlilerin, gördüğü en güçlü ve en dayanıklı kişiler olduğunu ifade eden Moonn, şöyle devam etti:

"Kur'an birçok Amerikalının onun hakkında bildiklerinin yanlış olduğunu gösteriyor"

Moonn, Müslüman olduktan sonra ailesi veya çevresinden herhangi bir baskı görmediğini dile getirerek, şunları anlattı:

Ailem hakkımda olumsuz bir şey söylemedi. Müslüman olmam ya da İslam'a uymam için görünüşümü değiştirmemle ilgili olumsuz bir şey ifade etmedi. Her zaman çok anlayışlı ebeveynlerim oldu. Bu nedenle kendim olmaktan, kendimi ve dini inancımı ifade etmekten asla korkmadım. Çünkü ailem bana inandıklarımla özgürce düşünme fırsatı verdi. Ben de daha fazla insanın Kur'an'ı okumasını sağlamaya çalışıyorum, hatta okuma yaşındaki küçük yeğenlerimin bile Kur'an'ı tanımaları için uğraşıyor, bu konuda ne düşündüklerini görmeye çalışıyorum.

"Çoğu Amerikalının İslam hakkında bildikleri yanlış"

Kur'an-ı Kerim okumaya başladıktan sonra çoğu Amerikalının İslam hakkında bildiklerinin yanlış olduğunu fark ettiğine dikkati çeken Moonn, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kur'an'ı okumak, Kur'an'ın ne kadar mantıklı ve tutarlı olduğunu göstereceği gibi bizim bildiğimiz ve birçok Amerikalının (İslam hakkında) bildiklerinin tamamen yanlış olduğunu gösteriyor. Birçokları gibi Kuran'ı kendiniz okumaya ve kendi araştırmanızı yapmaya başladığınızda sahip olduğunuz birçok inançla örtüştüğünü görüyorsunuz. Ben Kur'an ve İslam'a her zaman saygılıydım. Belki de bunun benim için bir kader olduğunu hissediyorum. Her zaman içimde bir şeyler beni İslam'a çağırıyordu. Açıkçası bu his, beni İslam'a sevk etti.