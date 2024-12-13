Financial Times yazdı: PKK/YPG, ABD ihanetinden korkuyor

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Suriye'de muhaliflerin rejimi devirmesiyle başlayan halk devrimi, terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesiyle sürüyor.

Şam'ın ardından birçok kentte terör temizliği yapan Suriye Milli Ordusu, ABD tarafından desteklenen PKK/YPG'yi Münbiç'ten silmişti.

Ordunun bölgedeki terör temizliği hız kesmeden sürerken, köşeye sıkışan terör örgütleri müttefiklerinin sadakatini sorgulamaya başladı.



"PKK/YPG ABD İHANETİNDEN KORKUYOR"

İngiliz iş gazetesi Financial Times'da yer alan habere göre, terör örgütü PKK/YPG güçleri, Donald Trump idaresindeki ABD yönetiminin kendilerine savaş sahasında ihanet edebileceği ihtimalinden korkuyor.

ABD tarafından desteklenen YPG'li gruplar, Türkiye'nin de desteklediği Heyet Tahir eş-Şam muhaliflerinin hükümeti altında, ele geçirdikleri toprakları kaybedeceklerini düşünüyor.

"AYAK ASKERİ OLARAK KULLANILDILAR"

Silah desteğini ABD'den alan YPG'lilerin, Donald Trump döneminde bu desteğin ne kadar süreceği konusunda soruları olduğunun belirtildiği haberde şu ifadeler yer aldı:



ABD, onlarca yıldır PKK/YPG üyelerini Irak ve Suriye'de ayak askerleri olarak kullandı ancak faydaları sona erdiğinde desteği durdurdu.

Terör örgütü üyeleri bunun onları tehlikeye atabileceğinden ve DEAŞ'ın yeniden toparlanması için alan açabileceğinden korkuyor.

"ABD'NİN BİZİ TERK ETMESİNDEN KORKUYORUZ"

Financial Times'a Suriye'deki durumla ilgili bilgi veren YPG sözcüsü Ferhat Şami, ABD'nin kendilerine halihazırda 900 özel kuvvet, hava desteği ve istihbarat sağladığını söyledi.

Donald Trump'ın "ABD Suriye'deki durumla ilgilenmemeli" sözlerini hatırlatarak örgüt olarak endişeleri bulunduğunu açıklayan Şami, şunları kaydetti: