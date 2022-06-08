Finlandiya Başbakanı Marin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Marin, belirtilerinin hafif olduğunu ve iyi hisettiğini söyledi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Başbakan Marin, hastalığıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koronavirüse yakalandı

Marin, "Sabah evde korona testi yaptım, pozitif çıktı." diye yazdı.

Belirtilerinin hafif olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini belirten Marin, "Çok seyahat ettiğim için düzenli testler yapıyorum." dedi.

ABD'ye ziyaret düzenledi

AA'nın aktardığına göre, Başbakan Marin, 4 Haziran'da ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ülkesinin NATO üyeliğini görüşmüştü.

Marin, bu hafta başlarında yaptığı testlerin ise negatif çıktığı notunu paylaştı.