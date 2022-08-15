Finlandiya: Terörü kesinlikle desteklemiyoruz

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, NATO sürecine ilişkin açıklamalarda bulunup "Finlandiya terörü desteklemiyor. Kesinlikle hayır. Yetkililerimiz terörle mücadele için her gün çalışıyor" dedi.

24 Şubat'ta başlayan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, dünyayı etkilediği gibi İskandinav Yarımadasını da etkiledi.

İsveç ve Finlandiya, artan Rus tehdidine yönelik NATO'ya üye olmak için girişimlere başladı.

Finlandiya ve İsveç, ilk önce Türkiye'nin vetosuna takıldı ve sonrasında İspanya'daki zirvede ittifaka davet edildi.

Türkiye'nin talepleri kabul edildi

Yapılan görüşmelerin ardından 3 ülke, bir araya gelerek İspanya'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde yazılı mutabakata imza attı.

Mutabakat doğrultusunda Türkiye, iki ülkeden de barındırdıkları teröristleri iade etmelerini istedi. Türkiye, talepleri yerine getirilmezse anlaşmadan çekileceğinin altını çizdi.

Finlandiya'dan NATO açıklaması

Öte yandan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, 240. Ulusal Savunma Programı'nda gündeme dair açıklamlarda bulundu.

YLE televizyonunun haberine göre Kaikkonen, NATO ile tam uyum içerisinde olduklarını belirtti.

Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen, "NATO üyelik kriterlerini yerine getirdik." ifadesini kullandı.

Ülkesinin yıl sonuna kadar NATO'nun tam üyesi olabileceğini belirten Kaikkonen, mümkün olduğunca en kısa sürede NATO üyeliğinin gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağını kaydetti.

"Türkiye'nin güvenlik kaygılarını önemsiyoruz"

AA'nın haberine göre; Antti Kaikkonen, 30 NATO ülkesinden 23'ünün Finlandiya'nın üyeliğini onayladığına değinerek, diğer 7 ülkenin parlamento kararının beklediğini hatırlattı.

7 ülke arasında Türkiye'nin de bulunduğuna işaret eden Kaikkonen, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını önemsediklerini dile getirdi.

"Finlandiya terörü desteklemiyor"

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, "Finlandiya'da herkesin de bildiği gibi yüksek sesle söyleyebilirsiniz: Finlandiya terörü desteklemiyor. Kesinlikle hayır. Yetkililerimiz terörle mücadele için her gün çalışıyor ve bunu başarılı bir şekilde yaptıklarını söylemek doğru olur." ifadesini kullandı.