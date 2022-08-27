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    Finlandiya: Türkiye ile derin fikir birliği sağladık

    Finlandiya: Türkiye ile derin fikir birliği sağladık

    Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında yapılan Daimi Ortak Mekanizma toplantısının ardından Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara açıklamalarda bulundu.
    • 27.08.2022 - 00:51
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 00:55
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    Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın ilk toplantısı dün gerçekleştirilmişti.

    3 ülkeden katılımcılar, gelecek dönemde atılması gereken somut adımlar üzerinde durmuştu.

    Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara, Daimi Ortak Mekanizma'nın düzenlenen ilk toplantısına ilişkin İsveç'in Dagens Nyheter gazetesine açıklama yaptı.

    "Türkiye ile derin fikir birliğine vardık"

    Anlaşmada belirtilen iş birliği mekanizmasının kurulması için çalışmalara başladıklarını belirten Salovaara, "Biz Türkiye ile derin bir fikir birliğine vardığımızı düşünüyoruz. Türkiye, Finlandiya'dan yeni iade taleplerinde bulunmadı. İsveç için bu konuda bir şey söyleyemem. Ana konumuz da bu değildi." ifadelerini kullandı.

    Finlandiya: Türkiye ile derin fikir birliği sağladık #1

    Toplantı Vantaa'da yapıldı

    AA'nın haberine göre, öte yandan yetkililer toplantının Finlandiya'nın başkent Helsinki'de yapıldığını duyurmuştu. Daha sonra bu bilgiyi düzelten Finli yetkililer toplantının Vantaa kentinde yapıldığını, güvenlik nedeniyle daha önce böyle bir açıklama yapıldığını kaydetti.

    Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında ilk toplantı yapıldı - Haberi için tıklayınız -

    Finlandiya: Türkiye ile derin fikir birliği sağladık #2


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