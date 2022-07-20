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    Finlandiya'da terör örgütü PKK yandaşları gösteri düzenledi

    Finlandiya'da terör örgütü PKK yandaşları gösteri düzenledi

    Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de terör örgütü YPG/PKK sempatizanları, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etti.
    • 20.07.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 11:41
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    Rus tehdidine karşı NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine kucak açtıkları gerekçesiyle Türkiye'den veto yemişti.

    NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında görüşmelere başlandı.

    İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde, Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalandı.

    Terör örgütü yandaşları köşeye sıkıştı

    3 ülke arasında yapılan anlaşmaya göre Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten terör örgütü listesinde bulunanların iadesini ve terör örgütlerini tanımasını istedi.

    Anlaşmaya göre ülkede bulunan terör örgütü yandaşları köşeye sıkıştı.

    Finlandiya'da bölücü terör örgütü YPG/PKK yandaşları, hükümete yönelik eylem yaptı.

    Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri düzenledi

    'NATO'ya hayır' sloganları

    Finlandiya Meclisi'nin karşısında, Oodi Kütüphanesi'nin önünde toplanan terör örgütü yandaşları, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto aleyhinde sloganlar attı.

    AA'nın aktardığına göre YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, "Satılık Finlandiya, NATO'ya hayır" sloganları attı.

    Finlandiya da terör örgütü PKK yandaşları gösteri düzenledi #1

    Finlandiya da terör örgütü PKK yandaşları gösteri düzenledi #2

    Finlandiya da terör örgütü PKK yandaşları gösteri düzenledi #3

    Finlandiya da terör örgütü PKK yandaşları gösteri düzenledi #4

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, rock festivaline katıldı

    Finlandiya da terör örgütü PKK yandaşları gösteri düzenledi #5


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