Haberler

Dünya Haberleri

Finlandiya'da terör örgütü PKK yandaşları gösteri düzenledi

Finlandiya'da terör örgütü PKK yandaşları gösteri düzenledi

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de terör örgütü YPG/PKK sempatizanları, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etti.