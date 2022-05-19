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    Finlandiya'dan Türkiye'ye boykot çağrısı

    Milletvekili Mikko Karna, Ankara'nın askeri ittifaka katılıma dair net duruşundan rahatsız oldu. Karna, tatil, kebap ve arabalar konusunda Türkiye'ye ambargo uygulanmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 15:01
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    Finlandiya'dan Türkiye'ye boykot çağrısı

    İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik müzakerelerini başlatma girişimi Türkiye engeline takıldı.

    Görüşmelerin başlamasını bloke eden Ankara, her iki ülkeden terör örgütlerine karşı net tavır takınmalarını istiyor.

    Finlandiya rahatsız oldu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar... Kendilerine de söyledik, NATO'nun içerisinde biz terör örgütlerinin olmasını kabullenemeyiz." dedi.

    Helsinki'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunların çözülebileceği belirtilirken, Finlandiyalı bir milletvekili ambargo çağrısı yaptı.

    Boykot çağrısı: Tatil, kebap, arabalar...

    Milletvekili Mikko Karna, Finlandiya vatandaşlarından, çeşitli alanlarda Türkiye'yi boykot etmelerini istedi.

    Karna, açıklamasında, "Türkiye'de tatillerin, Türk kebap restoranlarının ve Türk yapımı arabaların, Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilene kadar boykot edilmesi" talebinde bulundu.

    "Türkiye'yi protesto edebiliriz"

    Söz konusu vekil, "Finlandiya ve İsveç'in sorunsuz bir şekilde NATO'ya kabul edileceğine kesinlikle inanıyorum.

    Bu süreçte Türk tatilini, gezileri pas geçerek, Türk kebaplarını reddederek ve birçok tanınmış markaya sahip Türk yapımı arabaları satın almaktan vazgeçerek Türkiye'yi protesto edebiliriz." ifadelerini kullandı.

    Finlandiya dan Türkiye ye boykot çağrısı #1


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