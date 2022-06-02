Finlandiyalı vekil Kvarnström: PKK'lıları ve FETÖ'cüleri Türkiye'ye iade etmeyeceğiz

İskandinav ülkesinden, teröristler için iade talebine dair açıklama yapıldı. Açıklamada, "Onları sınır dışı etmeyeceğiz. Hukuk sistemimiz izin vermiyor" denildi.

Finlandiya'dan NATO konusunda karmaşık mesajlar geliyor.

Ülkenin Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye’nin endişelerini görüşmeye hazır oldukları şeklinde açıklama yaparken, Finlandiya Parlamentosu milletvekili Johan Kvarnström farklı bir demeç verdi.

"Değerlerimizi müzakere edemeyiz"

Türkiye, hem Finlandiya hem de İsveç'ten, terör örgütleri unsurları için barınma noktaları olmalarını istemiyor. Bu iki ülkeye, terörle aralarına net çizgi çekmeleri talebi iletildi.

Kvarnström ise Rudaw'a yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın "değerlerini" ve "ilkelerini" müzakere edemeyeceklerini belirtti.

"Onları sınır dışı etmeyeceğiz"

FETÖ'cüleri ve PKK'lı teröristleri işaret eden Kvarnström, "Onları sınır dışı etmeyeceğiz. Hukuk sistemimiz buna izin vermiyor, bunu yapamayız." dedi.

Türkiye ile diyalog halinde olmanın ve pozisyonlarını korumalarının önemli olduğu şeklinde görüş paylaşan Finlandiyalı vekil, şöyle devam etti:

"Savunma koalisyonunun parçası olmalıyız"

"Finlandiya, bağımsızlığını sürdürme konusunda bazı önlemler alması gerektiği düşüncesinde. Dolayısıyla bir savunma koalisyonunun parçası olmalıyız."

Finlandiya Meclis Başkanı: 'Masum' insanlar

Finlandiya Meclis Başkanı Matti Vanhanen da "masum insanlar" olarak tanımladığı teröristler konusunda, "Türkiye, siyasi anlamda anlaşamayacağımızı anlamalıdır.

Özellikle hapsedilme veya haksız yere hüküm giyme riski varsa, masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmiyor.” demişti.

33 teröristin iade talebi kabul görmedi

Türkiye, Finlandiya'dan 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü ve İsveç'ten 10 FETÖ'cü ile 11 PKK'lı olmak üzere toplam 33 teröristin iadesini talep etti.

Ancak iki İskandinav ülkesi, bu taleplere olumlu yanıt vermedi.