Fırınlarda alarm: Bu ekmekler acilen toplatılıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak satılan bir ekmek ürünü, potansiyel sağlık riski nedeniyle geri çağrılıyor.

Lewis Bake Shop Artisan Style 1/2 Loaf adlı paketli ekmeğin altı farklı partisi, ambalajlama hatası sonucu beyan edilmemiş fındık içerebileceği gerekçesiyle market raflarından toplatılmaya başlandı.

Yetkililer, özellikle fındık alerjisi veya fındıklara karşı ciddi hassasiyeti olan bireylerin bu ürünü tüketmeleri durumunda hayati tehlike oluşturabilecek alerjik reaksiyonlar yaşayabileceğini bildirdi.

Her ne kadar ambalajda genel bir uyarı olan "Ağaç Fındık İçerebilir" ibaresi bulunsa da, ürünün doğrudan fındık içerdiği net bir şekilde belirtilmedi.

TÜKETİCİLERE UYARI YAPILDI

Henüz ciddi bir sağlık vakası rapor edilmemiş olsa da üretici firma, sindirim şikayeti yaşayan bir müşteriden ve fındık parçalarını ekmekte fark eden tüketicilerden geri bildirim aldıklarını açıkladı.

Yetkililer, söz konusu ürünü satın alan vatandaşların, ekmekleri tüketmeden iade etmeleri ve tam bir geri ödeme almaları yönünde uyarıyor.