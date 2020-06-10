New York'ta düzenlenen gösterilere çok sayıda protestocu katıldı.

ABD'de polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülen siyahi George Floyd, Houston'da annesinin yanında toprağa verildi.

Floyd'un yeğeni Brooke Williams, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Bu sadece bir cinayet değil, aynı zamanda bir nefret suçu. Lütfen artık nefret suçları işlenmesin." ifadelerini kullandı.

"AMERİKA HİÇ HARİKA OLDU MU?"

Trump'ın sloganını işaret eden Williams, "Birisi 'Amerika'yı yeniden harika yapmak'tan bahsediyor. Ama Amerika hiç harika oldu mu ki?" diye sordu.

FLOYD DEFNEDİLDİ, GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Floyd'un 25 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinden sonra ABD'nin birçok eyaletinde ırkçılık karşıtı ve polis şiddetine tepki amacıyla başlayan gösteriler, Floyd'un defnedilmesinden sonra da devam etti.

Floyd'un defnedilmesinden sonra gösteriler devam ediyor VİDEO

"POLİSİN KAYNAKLARINI KESİN" TALEBİ

New York'ta düzenlenen yürüyüşte ellerinde siyahilere yönelik polis şiddetine tepki gösterildi.

Eylemciler, "Siyahların hayatı önemlidir", "Polisin mali kaynaklarını kesin" şeklinde yazılı pankartlar taşıdı.

New York'un Brooklyn bölgesinde de bisikletleriyle konvoy yapan halk, siyahilere yönelik tutuma dikkat çekti.

28 AĞUSTOS'TA WASHINGTON'DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK

Öte yandan Floyd ailesi, 28 Ağustos'ta Washington'da düzenlenecek bir yürüyüş etkinliğine öncülük edecek. Ünlü Amerikalı aktivist ve insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr, 28 Ağustos 1963'te "Bir Hayalim Var (I Have a Dream)" adlı konuşmasını yapmıştı.