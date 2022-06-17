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    Foreign Policy: Çin, ekonomik savaşa hazırlanıyor

    Pekin yönetimi, ekonomik eksiklikleri gidermeye çalışıyor. Yuan para birimiyle ilgili öneri hatırlatılarak, Ukrayna savaşının Çin'deki etkisine değinildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 10:11
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    Foreign Policy: Çin, ekonomik savaşa hazırlanıyor

    Çeşitli alanlarda anlaşmazlıklar yaşayan ABD ile Çin, son olarak Tayvan meselesinde karşı karşıya geldi.

    ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Çin'in "ekonomik savaş" için kendini güçlendirmekte olduğunu yazdı.

    "Ekonomik açıkları kapatmaya çalışıyorlar"

    Yazıda, "Pekin, ABD'nin çevrelenmesinden endişeli olduğu için ekonomik açıkları kapatmaya çalışıyor." denildi.

    Çinli politikacıların, ABD'nin Çin'e karşı "tam teşekküllü bir çevreleme stratejisi" uygulamaya kararlı olduğunu düşündüğüne ve Asya ülkesindeki yetkililerin, akademisyenlerin ve medya söylemlerinin giderek artan bir şekilde "kendi kendine yeterlilikten" bahsettiğine dikkat çekildi.

    Yuan para birimiyle ilgili öneri

    Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Fang Xinghai, zorunlu finansal ayrışma riskine hazırlanmak için yuan para biriminin uluslararası yapılmasının hızlandırılmasını teklif etti.

    Pekin yönetiminin, ABD'ye karşı küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendireceği ve uluslararası ticari deniz yollarındaki etkisini artıracağı görüşüne yer verildi.

    Ukrayna savaşı ekonomik özerkliği hatırlattı

    Kendi kendine yeterlilik stratejisinin yanı sıra Çin ekonomisinin yaptırımlara ne şekilde dayanıklı hale getirilebileceğinin hesaplandığı kaydedildi.

    Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın Rusya'ya yönelik son dönemdeki sert yaptırımların, Çinli liderlere ekonomik özerkliği güçlendirme gereğini hatırlattığı aktarıldı.

    Foreign Policy: Çin, ekonomik savaşa hazırlanıyor #1


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