Foreign Policy'den ABD'ye demokrasi eleştirisi

Kongre binasını işgal girişimi için çeşitli benzetmeler yapan ABD merkezli dergi, Trump'ın, Şi Cinping ve Vladimir Putin'i memnun ettiğini söyledi.

ABD basını, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devretmeye hazırlanan Başkan Donald Trump'ın mitinginin ardından Kongre'ye düzenlenen baskını konuşuyor.

Foreign Policy dergisi, "Amerika yurt dışında demokrasiyi teşvik edemez. İçeride bile koruyamaz" başlıklı bir yazı yayınladı.

"ABD'DEKİ FONKSİYON BOZUKLUĞU..."

Yazıda, çarşamba günkü ayaklanmanın, "dış politika elitlerinin küresel hırslarının gerçeklerden nasıl ayrıldığını ve ABD'deki fonksiyon bozukluğunun nasıl baltalandığını gösterdiği" görüşü paylaşıldı.

Kongre'ye kanlı baskının ardından ABD'de yükselen demokrasi eleştirileri, akıllara eski ABD Başkanı George W. Bush'un, Irak'ı işgal ettiği dönemde söylediği "Irak’a demokrasi götüreceğiz." sözünü getirdi.

KONGRE'DEKİ İŞGAL GİRİŞİMİ İÇİN YAPILAN BENZETME

"Ya gazeteciler ABD siyaseti hakkında diğer ülkeler hakkında yazdıkları gibi yazsalar?" sorusunun yöneltildiği yazıda, Kongre'yi işgal girişimi, göz yaşartıcı gaz, silah sesleri ve en az dört ölümle sona eren olaylarla ilgili şu benzetme yapıldı:

"Bir tankın tepesindeki Boris Yeltsin, Arap Baharı veya Venezuela sokaklarındaki fotoğraflar akla geliyor. ABD, Amerikan liderlerinin sık sık kınadığı hale geldi: iktidar değişimi sırasında şiddet ve kan dökülmesini engelleyemeyen zayıf bir demokrasi."





"Şİ CİNPİNG MUTLU OLMALI"

Şiddet sahneleriyle ilgili gelen tepkiler hakkında, "Pek çok yorumcunun birincil tepkisinin Amerika’nın ahlaki otoritesi ve küresel liderliği hakkında endişelenmek olması, ABD dış politika tartışmalarının ne kadar parçalanmış olduğunun bir işaretidir." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çin’den Şi Cinping’in ne kadar mutlu olduğuna dair yorumlar vardı. Obama döneminin Moskova Büyükelçisi Michael McFaul, 'Trump bugün umarım Putin'e son hediyesini verdi' dedi.





"ABD'NİN DAHA BÜYÜK SORUNLARI VAR"

ABD'nin dünya genelinde demokrasiye önayak olamamaktan veya Çin ile küresel rekabetten endişe etmekten daha büyük sorunları var. ABD iç siyaseti, onlarca yıllık partizan istismarının ağırlığı altında sendeliyor.

Çoğu kurum şimdiye kadar dirençli olduğunu kanıtladı ancak bir sonraki otokratik özentiye karşı koyacaklarının garantisi yok. Amerikan halkının güvenini koruyan neredeyse tek kurum ordudur."

