France 24: Avrupalıların enerji tüketimini azaltmaktan başka seçeneği yok

Uzmanlar, Rusya'nın 'enerji şantajını' engellemenin önemli olduğunu dile getirdi. Kış öncesi Avrupa'ya gaz akışının tamamen kesilebileceği belirtildi.

Avrupa'da, kış mevsimi öncesi enerji tüketimini azaltmaya yönelik tartışmalar devam ediyor.

Kıtada liderlerden bazıları, yeni gaz tedarikçileriyle anlaşarak soğuk günlere hazırlık yapmanın yollarını arıyor.

"Rus gaz arzı derhal tamamen durdurulmalı"

Ancak analistlerin görüşlerine işaret eden France 24, yeni gaz kaynaklarının sorunu çözmeyeceğini belirterek, bunun da Avrupalıların enerji tüketimini azaltmaktan başka seçenekleri olmadığı anlamına geldiğini aktardı.

Varşova'daki Doğu Araştırmaları Merkezi'nde Avrupa enerji uzmanı Agata Loskot-Strachota, "Savunmasızlığımızı azaltmanın ve Rusya'nın bir şantaj aracı kullanmasını engellemenin tek yolu, derhal Rus gaz arzını tamamen durdurmaya hazırlanmaya başlamaktır." dedi.

"Çok güçlü risk var"

Rusya, ruble olarak ödeme yapmayı reddettikleri için Finlandiya, Polonya ve Bulgaristan'a gaz göndermeyi halihazırda durdurdu.

Alman Marshall Fonu'ndan ekonomi ve ticaret araştırmacısı Jacob Kirkegaard, Moskova'nın kıştan önce gaz arzını tamamen kesmesi yönünde “çok güçlü bir risk” olduğunu vurguladı.

"Putin, Avrupa'nın enerji kaynaklarıyla uğraşıyor"

Putin'in Ukrayna savaşında "sıfırlamaya" ihtiyaç duyduğunu dile getiren Kirkegaard, "Bunu yapmanın bir yolu, Avrupa'nın enerji kaynaklarıyla uğraşmak." ifadesini kullandı.

Almanya ve Fransa'nın Rusya'ya bağımlılığı

Almanya, doğalgazının yüzde 35'ini Rusya'dan almaya devam ediyor. Bu oran, Ukrayna savaşı öncesi yüzde 55'ti.

Fransa ise Rusya'ya daha az bağımlı ancak gazın yüzde 17'sini söz konusu ülkeden ithal ediyor.