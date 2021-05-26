Frank Kendall: Türkiye'yi F35 projesinden çıkaracağım

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Hava Kuvvetleri Sekreterliği için aday gösterdiği Frank Kendall, Türkiye'den F-35 parçalarının alımını durduracağını açıkladı.

Türkiye’nin S400 hava savunma sisteminin ardından ABD, Türkiye’yi tehdit etmiş ve F35 programından çıkarmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Hava Kuvvetleri Sekreterliğine Frank Kendall’ı aday gösterdi.

“TÜRKİYE’Yİ F35 PROGRAMINDAN TAMAMEN ÇIKARTACAĞIM”

Göreve kabul edilmesiyle Türkiye’den üreticisi olduğu F35 parçalarını almayı durduracağını ifade etti.

TÜRKİYE’NİN ÜRETİM PROGRAMINDAN ÇIKARTILMASI MALİYETLERİ ARTIRACAK

F35 üretim programında yer alan Türkiye savaş uçağının kritik parçalarını üretiyor.

Pratt & Whitney’in askeri motorlar bölümü başkanı Matthew Bromberg, “Türkiye tedarikçileri tarafından yüksek kalite ve düşük maliyetle sağlanıyor. Bunların yüzde 75'i için, çoğu ABD şirketlerinden oluşan yeni tedarikçiler bulundu” ifadesini kullanarak Türkiye’nin programdan çıkarılmasının maliyetleri %3 oranında artıracağını vurguladı.

“ABD’NİN HUKUKİ DAYANAĞI YOK”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof.Dr İsmail Demir, F35 programından hiçbir ülke tek taraflı olarak çıkartılamayacağını söyleyerek, bu karar ancak programa dahil ülkelerin oy birliği ile olur açıklaması yaptı.

Demir, “ABD’nin Türkiye’yi programının dışına çıkarmasının hukuki bir dayanağı yok” diye konuştu.