Frankfurt Belediye Başkanı Feldmann'ın görevine referandumla son verildi

Eşine haksız menfaat sağlamakla suçlanan Feldmann için halk oylaması yapıldı. Yüzde 95'lik kesim, görevden alınması yönünde oy kullandı.

Almanya’da Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, halk oylamasıyla görevden alındı.

Feldmann, görevini kötüye kullanarak yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

Yüzde 95 'görevden alınsın' dedi

Yapılan referandumda oy kullanan 200 binden fazla Frankfurtlunun yüzde 95'i Başkan'ın görevden alınması yönünde oy kullandı.

Feldmann, görevden alındığını kabul etti. Frankfurt Savcılığı tarafından martta, eşine "haksız menfaat sağlamak ve görevini kötüye kullanmaktan" Feldmann hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İddia: Yüksek maaşlı iş ayarladı

Feldmann'ın, 2018'deki seçim kampanyasına fon sağlayan bir kurumun işlettiği kreşte yöneticilik yapan eşine "çok yüksek maaşlı bir iş" ayarladığı iddia edilmişti.

Suçlamaları reddetti

AA'nın haberine göre, Frankfurt'ta yolsuzluk davası devam ve suçlamaları reddeden Feldmann, belediye meclisinin azil kararını kabul etmemiş, bunun üzerine referandum düzenlenmesine karar verilmişti.