Fransa, AB ülkelerinden gelenlere karantina uygulamayacak

Elysee Sarayı, ülke dışından gelecekler konusunda karar aldı.

Fransa'da, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 895'e çıktı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, 17 Mart'tan bu yana serbest dolaşım sınırlandırılması kurallarını ihlal eden 1 milyon kişiye, para cezası kesildiğini belirtti.

Fransa’da hükümetten yapılan bir diğer açıklamada, Fransa vatandaşı olmayan Avrupa Birliği veya İngiltere vatandaşlarının karantinaya uyma zorunluluğu olmadığı açıklandı.

SCHENGEN BÖLGESİ, BİRLEŞİK KRALLIK...

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, "Fransa; Avrupa Birliği, Schengen Bölgesi veya Birleşik Krallık’tan gelen herhangi bir kişiye, uyruğu ne olursa olsun karantina uygulamaz." ifadeleri kullanıldı.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ 11 MAYIS'TA GEVŞELTİLECEK

Öte yandan Fransa, koronavirüs salgını tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti.

Serbest dolaşımın sınırlandırılmasının 11 Mayıs’ta kaldırılması kararlaştırılırken, aynı tarihten itibaren kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak.

ORTAOKULDA MASKE ZORUNLULUĞU

Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilirken, hijyen kurallarının yanı sıra, ortaokulda maske kullanımı zorunlu olacak.