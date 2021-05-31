Fransa, ABD'ye yeni 'Özgürlük Anıtı' gönderecek

'ABD ve Fransa arasındaki tarihi bağı temsil edeceği' belirtilen yeni 'Özgürlük Anıtı', ABD'ye 7 Haziran'da gönderilecek ve ülkenin Bağımsızlık Günü'nün kutladığı 4 Temmuz'da ulaşacak.

Fransa, ABD'ye yeni bir 'Özgürlük Anıtı' gönderiyor…

Yeni 'Özgürlük Anıtı', ABD'ye 7 Haziran'da gönderilecek ve ülkenin Bağımsızlık Günü'nün kutladığı 4 Temmuz'da ulaşacak.

Fransa'nın ABD Büyükelçisi Philippe Etienne, 'ABD ve Fransa arasındaki tarihi bağı temsil edeceği' belirtilen heykelle ilgili olarak "Bu heykel hem özgürlüğün hem de misafirperverliğin çifte sembolü. Komşuları ve Washington belediye başkanını, heykelin sokaktaki herkes tarafından görülebileceği konusunda uyardım." ifadelerini kullandı.

2 metre 83 santimetre boyundaki yeni heykel, büyük kardeşinden çok daha küçük olacak.

İLKİ 19’UNCU YÜZYILDA GÖNDERİLMİŞTİ

ABD'nin sembol yapılarından olan ve bugün New York açıklarında duran Özgürlük Anıtı, Fransa tarafından Washington'a ABD'nin bağımsızlığının 100’üncü yılı gerekçesiyle 19’uncu yüzyılda hediye olarak gönderilmişti.

Fransa'nın ABD Büyükelçisi Philippe Etienne, “Bu şekilde Fransa-ABD tarihiyle tekrar temasa geçmek istedik. Bu hem dostluğumuz, hem de özgürlüğün iki katı değerinde bir sembol.” dedi.

Heykel, Washington DC'deki Fransız Büyükelçisi'nin konutunun bahçesine yerleştirilecek ve 10 sene orada kalacak.