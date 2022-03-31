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    Fransa Askeri İstihbarat Direktörü Vidaud istifa etti

    Görevine 7 ay önce atanan Vidaud, Paris'in beklentilerini karşılayamadı. Genelkurmay Başkanlığı'nın da Vidaud'dan memnun olmaması, ayrılık kararını tetikledi.
    • AA
    • 31.03.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 16:12
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    Fransa Askeri İstihbarat Direktörü Vidaud istifa etti

    Rusya-Ukrayna savaşı, Fransa'da istifaya neden oldu.

    Fransa Askeri İstihbarat Direktörü General Eric Vidaud, savaş sürecinde başarısız olduğu gerekçesiyle görevinden ayrıldı.

    7 AY ÖNCE ATANDI

    Konuyla ilgili Fransız basınında çıkan haberlerde, Vidaud'un 7 ay önce Askeri İstihbarat Direktörlüğü'ne atandığı kaydedildi.

    GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MEMNUN DEĞİLDİ

    Ancak söz konusu isimden, Fransa Genelkurmay Başkanlığı'nın memnun olmadığı belirtildi. Buna gerekçe olarak "Vidaud'un savaşa ilişkin yeterli bilgi paylaşmaması ve konulara hakim olmaması" gösterildi.

    Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, savaşın başlamasından kısa süre sonra Le Monde gazetesine verdiği demeçte, Fransız ve ABD'li askeri istihbaratlarının savaşa ilişkin farklı yaklaşımların bulunduğunu kabul ederek, şu ifadeleri kullanmıştı:

    FRANSA VE ABD'NİN FARKLI YAKLAŞIMLARI

    "Amerikalılar, Rusların saldırmaya başlayacağını söylüyordu, haklılardı. Bizim istihbaratımız Ukrayna'ya karşı savaşın korkunç maliyetinin olacağını ve Rusların (Ukrayna) Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'i devirmek için başka opsiyonları bulunduğunu düşünüyordu."

    Fransa Askeri İstihbarat Direktörü Vidaud istifa etti #1


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