Fransa, BM Güvenlik konseyine İsrail - Filistin ateşkes tasarısı sunacak

Fransa Tunus ile beraber, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), İsrail ve Filistin arasında ateşkes talep eden bir tasarı sunacak.

İsrail’in 10 Mayıs’tan bu yana abluka altına aldığı Gazze’de saldırılarda 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 217 kişi yaşamını yitirdi ve 58 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

BM GÜVENLİK KONSEYİ 4. KEZ TOPLANDI

Filistin ile İsrail arasındaki gerilimi azaltmak ve İsrail’in hava saldırıları görüşülmek üzere BM Güvenlik Konseyi 4. Kez kapalı oturumda toplandı.

Toplantıdan sonra gelen bilgilere göre Fransa, Tunus ile beraber BM Güvenlik Konseyi'ne "ateşkes ve insani yardım erişimi" talep eden bir karar tasarısı getirecek.

"SİVİLLER KORUNMALI"

BM Güvenlik Konseyi’nin mayıs ayı dönem başkanlığını yürüten Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise toplantının ardından, "Çatışmalara, şiddete son verilmeli, siviller korunmalı." dedi.

Daha önce aynı konu başlığı ile 3 kez toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde veto gücüne sahip ABD’nin İsrail yanlısı tutumu nedeniyle somut bir adım atılamadı.