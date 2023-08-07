Fransa, Burkina Faso'ya desteği durdurdu Macron yönetimi, Nijer'deki darbeye destek veren ülkeye karşı aldığı kararı açıkladı. Burkina Faso, Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını talep etmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

AA

Fransa ile Afrika kıtası arasındaki bağlar, Nijer'deki askeri darbenin ardından geriliyor.

Nijer'de görevinden uzaklaştırılan hükümetin yeniden geri getirilmesini isteyen Paris yönetimi, bu ülkedeki cuntaya desteğini açıklayan Burkina Faso'ya karşı adım attı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'ya yönelik desteği askıya aldı.

Kalkınma yardımları ve bütçe desteği kesildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'ya yapılan tüm kalkınma yardımları ve bütçe desteğinin bir sonraki emre kadar askıya alındığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'na göre, geçen sene Burkina Faso için 13 milyon euro bütçe yardımı planlandı.

Bu ülkeye yapılan Fransız kalkınma yardımlarının toplamı 482 milyon euroya ulaştı.

Fransız askerlerinin ayrılmasını istediler

Geçen yıl biri ocakta diğeri eylülde olmak üzere 2 askeri darbe yaşanan Burkina Faso, bu yıl ocakta, Sabre Operasyonu kapsamında ülkede bulunan Fransız askerlerinin ayrılmasını talep etmişti.

Fransa, askerlerini çekmeyi kabul etmiş ancak kalkınma yardımları ve bütçe desteğine devam etmişti.

Burkina Faso'nun yanı sıra, Mali de Nijer'deki askeri cuntaya desteğini açıklamıştı.

Nijer'e 1 hafta süre

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) 30 Temmuz'da Nijer'deki askeri cuntaya, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 1 hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Burkina Faso ve Mali de Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı.

Fransa, 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyduğu Nijer'e yaptığı tüm mali yardımları 29 Temmuz'da askıya almıştı.

Nijer'de askeri darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükûmetinin başına geçmişti.