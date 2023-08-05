Fransa: Askerlerimizin Nijer'den ayrılması gündemde değil Macron yönetimi, "Meşru anlaşmalarla Nijer'deyiz" açıklamasında bulundu. ECOWAS'ın askeri yönetime müdahale uyarısına destek mesajı verildi.

AA & Ensonhaber

Fransa, askeri darbe sonrası Nijer'deki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimindeki Paris yönetimi, Batı Afrika devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'deki cuntaya askeri müdahale seçeneğine destek veriyor.

ECOWAS, Nijer'in askeri yönetimine seslenerek, bir hafta içinde Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un ve hükümetin görevlerine geri döndürülmesini istemişti.

"Bu maceradan vazgeçin"

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Nijer'deki darbecilerin "bu maceradan" vazgeçmeleri için yarına kadar vakitleri olduğunu söylerken, söz konusu ülkedeki Fransız askeri varlığına da değindi.

Colonna, darbe olduğu sırada yurt dışında bulunan ve ülkesine dönemeyen Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou ile Nijer'in Paris Büyükelçiliği'nde görüştü.

"Bölgenin istikrarı tehlikede"

Görüşmeye ilişkin yayınlanan basın açıklamasında, Fransa'nın, "Batı Afrika devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'deki darbenin seyrini değiştirme çabalarının kesin ve kararlı şekilde desteklendiği" belirtildi.

Açıklamada, "Nijer'in geleceği ve bölgenin istikrarı tehlikededir." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Colonna, daha sonra France Info ve RFI radyosuna ECOWAS'ın olası Nijer müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Fransız askerlerinin Nijer'den ayrılması gündemde değil"

Nijer'de konuşlu yaklaşık 1500 Fransız askerinin durumuna ilişkin Colonna, şunları söyledi:

Fransız askerlerinin Nijer'den ayrılması şu an gündemde değil. Fransız askerleri Nijer meşru makamlarıyla imzalanan anlaşmalar kapsamında Nijer'de bulunuyor. Bizim açımızdan şimdilik durum sakin.

"Darbecilerin yarına kadar zamanı var"

Bakan Colonna, "Nijer'deki darbeciler, ECOWAS'ın askeri müdahale tehdidini çok ciddiye almalı." diyerek, artık darbe yönetimlerine son vermek gerektiğinin altını çizdi.

Cuntaya verilen sürenin yarın dolacağını anımsatan Colonna, "Darbecilerin bu kişisel maceradan vazgeçmesi için yarına kadar zamanı var." diye konuştu.

Colonna, ECOWAS ülkelerinin Genelkurmay Başkanlarının dün olası bir askeri bir müdahale planı üzerinde anlaştığını anımsatarak, darbeciler açısından aklı-ı selimin galip geleceğine inanmak istediğini dile getirdi.

Askeri müdahale sorusu

Fransa Dışişleri Bakanı, ülkesinin ECOWAS'ın askeri müdahalesine destek verip vermeyeceği sorusuna yanıt verirken şöyle dedi: