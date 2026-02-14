Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile YPG elebaşı Mazlum Abdi kucaklaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de ABD ve İsrail'den ümidini kesen terör örgütü YPG, bu kez Fransa'ya 'sarıldı'.

Almanya’da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG arasında gerçekleşen temaslar ve kameralara yansıyan görüntüler uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

Konferans marjında ABD ve Suriye heyetleri arasında da dikkat çeken görüşmeler yapıldı.

MACRON, MAZLUM ABDİ İLE GÖRÜŞTÜ

Emmanuel Macron, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında SDG Genel Komutanı olarak anılan Mazlum Abdi ve SDG heyetinden İlham Ahmed ile bir araya geldi.

Kameralara yansıyan görüntülerde Macron ile Abdi’nin ayaküstü sohbet ettiği ve samimi bir şekilde selamlaştığı görüldü. Görüşmeye ilişkin ilk açıklama YPG kanadından yapıldı.

Açıklamada, özellikle ateşkesin korunması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik çabalar nedeniyle Fransa’ya teşekkür edildi. Paris yönetiminin sürece verdiği desteğin önemli olduğu vurgulandı.

SURİYE HÜKÜMETİ İLE 29 OCAK MUTABAKATI

Görüşmede, SDG ile Suriye hükümeti arasında 29 Ocak’ta varıldığı belirtilen mutabakatın uygulanmasına ilişkin başlıkların ele alındığı bildirildi. Açıklamaya göre taraflar, anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için uluslararası desteğin sürmesinin önemine dikkat çekti.

Daha önce Macron, SDG ile Suriye yönetimi arasında ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini öngören mutabakata destek verdiğini açıklamış, Fransa’nın sürecin eksiksiz uygulanmasını destekleyeceğini ifade etmişti.

ABD-SURİYE GÖRÜŞMESİ

Konferans marjında bir diğer dikkat çeken temas ise ABD ile Suriye heyeti arasında gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani liderliğindeki heyetle bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen desteğin teyit edildiği belirtildi. Ayrıca yeniden yapılanma ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı kaydedildi.

Toplantıya Mazlum Abdi’nin de katıldığı, ABD tarafının SDG unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonuna destek verdiğini ifade ettiği bildirildi.

TOM BARRACK: "BİN KELİMEYE BEDEL BİR FOTOĞRAF"

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak “Bin kelimeye bedel bir fotoğraf. Yeni bir başlangıç” ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE YENİ DÖNEM: 10 MART MUTABAKATI VE SDG'NİN ENTEGASYONA DİRENCİ

Türkiye-ABD mutabakatı sonrası sahadaki askeri gelişmeler, SDG/YPG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunu hızlandırdı.

Suriye’de dengeler, 10 Mart 2025’te varılan mutabakatın ardından hızla değişti. Esad rejimi, İran destekli milisler ve Rusya’nın etkisinin büyük ölçüde zayıfladığı süreçte, Türkiye ile ABD arasında Suriye’nin geleceğine ilişkin oluşan uzlaşı sahadaki askeri ve siyasi adımları belirleyici hale getirdi. Mutabakat kapsamında SDG/YPG unsurlarının yeni Suriye Devleti yapısına entegrasyonu gündeme gelirken, sahadaki gelişmeler bu süreci farklı bir aşamaya taşıdı.

ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞAN YPG, ÇEKİLE ÇEKİLE ERİDİ

Süreç boyunca SDG/YPG’nin sahadaki tutumunun, anlaşmaya tam uyumdan ziyade zaman kazanma ve kontrol alanlarını koruma yönünde olduğu değerlendirildi. Özellikle Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan çatışmalar, askeri çözüm ihtimalini güçlendirdi.

Suriye Ordusu, Halep’te örgüt unsurlarına yönelik operasyon başlattı. Ardından harekat alanı Deyr Hafer-Meskene hattına, sonrasında Tabka, Rakka ve Deyrizor’a doğru genişledi. Fırat’ın doğusunda bazı aşiret gruplarının mobilize olması ve SDG/YPG’ye karşı pozisyon alması, örgüt içinde çözülmeyi hızlandırdı.

Sahadaki gelişmeler sonucunda birçok unsurun silah bıraktığı, özellikle SDG bünyesindeki Arap grupların önemli bölümünün saf değiştirdiği ya da teslim olduğu ifade edildi.

ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG lideri olarak bilinen Mazlum Abdi arasında, ABD’nin arabuluculuğunda yeni bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

Anlaşmaya göre SDG yapısının tasfiye edilmesi, örgüt mensuplarının ise bireysel sicil soruşturmasının ardından Suriye Ordusu’na katılabilmesi öngörülüyor. Arap nüfusun yoğun olduğu bölgeler ile sınır kapıları, enerji kaynakları ve barajların merkezi yönetime devredilmesi kararlaştırıldı. Ayn el Arap ve Haseke’de ise sınırlı idari düzenlemeler ve yerel asayiş birimlerine izin verilmesi planlandı.

Bu çerçevede Suriye’nin toprak bütünlüğünün güçlendirilmesi hedeflenirken, SDG/YPG açısından da yeni bir dönemin başladığı yorumları yapılıyor.

ÖRGÜT İÇİNDE TARTIŞMALAR

PKK/KCK üst yönetiminin anlaşmaya mesafeli yaklaştığı ve özellikle Kandil kadrolarının sürece yönelik eleştiriler dile getirdiği belirtiliyor. Örgüt medyasında ABD ve İsrail’den beklenen desteğin sağlanamamasına yönelik eleştiriler öne çıkarken, bölgesel aktörlere yönelik suçlamaların arttığı gözleniyor.

Süreç, örgüt tabanında moral ve motivasyon açısından ciddi bir kırılma yarattı. Uzun süredir sahadaki askeri ve siyasi kazanımlara dayandırılan söylemin zayıflaması, iç tartışmaları derinleştirdi.

BÖLGESEL DENGELER VE YENİ TABLO

10 Mart Mutabakatı ve sonrasında yaşanan askeri gelişmeler, Suriye sahasında güç dengelerini yeniden şekillendirdi. Türkiye-ABD hattında oluşan uzlaşının, Suriye’nin kuzey ve doğusundaki güvenlik mimarisini belirleyici hale getirdiği değerlendiriliyor.

Önümüzdeki süreçte entegrasyon adımlarının sahaya nasıl yansıyacağı, merkezi yönetim ile yerel unsurlar arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği ve uluslararası aktörlerin tutumunun nasıl evrileceği bölgedeki istikrar açısından kritik önem taşıyor.