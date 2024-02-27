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Batılı ülkeler, son günlerde Rus ordusu karşısında toprak kayıpları yaşayan Ukrayna'ya desteği artırmanın yollarını arıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya daha uzun menzilli füze ve mühimmat sağlamak için yeni bir koalisyon kurulacağını duyurdu.

Paris'te Ukrayna konusunda düzenlenen zirvede konuşan Macron, Rusya'nın yenilmesinin, Avrupa'nın güvenliği için önemli olduğunu savundu.

"Kara birliklerini göz ardı etmiyoruz"

Sözü Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaline getiren Macron, şu ifadeleri kullandı:

Bugün kara birlikleri gönderme konusunda bir fikir birliği yok. Ancak hiçbir şey göz ardı edilmemeli.



Rusya'nın bu savaşı kazanamaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Rusya'nın mağlup edilmesi, Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı açısından vazgeçilmezdir.