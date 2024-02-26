ABD'nin Ukrayna’ya yolladığı ilk Abrams tankı imha edildi Almanya'da aylarca eğitildikten sonra Kiev'e gönderilen Ukrayna birliklerinin kullandığı Abrams tankları, sahada ilk kayıplarını verdi.

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AA & Ensonhaber

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 2 yıldır devam ediyor.

ABD ve diğer batılı ülkelerin destekleriyle direnen Ukrayna ordusu, silah ve mühimmat sıkıntısını gidermek için desteklerin devam etmesini istiyor.

ABD, Ukrayna'ya 31 Abrams gönderdi

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya tedarik edilecek 31 M1 Abrams tankını, cepheye gönderilmeden önce Ukrayna birliklerine yönelik eğitimlerde kullanılmak üzere mayısta Almanya'nın Grafenwoehr kentine göndermişti.

Ukrayna, son olarak, ABD'den aldığı Abrams tanklarını da sahaya sürdü.

Dünyanın en yetenekli savaş tankları olarak gösterilen yeni nesil Abrams'lardan birinin Rus birlikleri tarafından imha edildiği açıklandı.

Ukrayna'nın propaganda videosundaki Abrams imha edildi

Avdeyevka'da Ukrayna ordusunun Abrams tanklarını kullanmaya başladığı belirlenirken, Sputnik’e konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin'in Danışmanı Yan Gagin, ABD yapımı ilk Abrams tankının Avdeyevka yakınlarında imha edildiğini açıkladı.



Gagin,

Birliklerimiz Avdeyevka yakınlarında ilk Abrams'ın imha edildiğini bildirdi. Bu aracın Avdeevka'nın kurtarılmasından önce Ukrayna ordusu için bir propaganda videosunda gösterilen araç olması muhtemel. O dönemde araç güvende tutuldu ve temas hattına getirilmedi.

ifadelerini kullandı.