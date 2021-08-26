Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un aşı tarihi ile sigortadaki tarih uyuşmadı

Koronavirüs aşısı olduğu tarih ile sağlık sigortası verilerinde belirtilen aşı tarihi uymayan Macron, tartışmalara yol açtı.

Aralık 2020'de koronavirüse yakalanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede nüfusun geneline aşı uygulanmasının başladığı 31 Mayıs'ta Twitter'dan açıklama yaptı.

Macron, yaptığı açıklamada eşi gibi kendisinin de aşı olduğunu duyurdu.

MACRON'UN AŞI FOTOĞRAFI PAYLAŞILMADI

Sağlık Bakanı Olivier Veran ve Başbakan Jean Castex’in aşı olurken fotoğrafları yayımlanırken, Cumhurbaşkanı'nın aşı olduğu anın fotoğrafı kamuoyuyla paylaşılmadı.

SİSTEMDE AŞI TARİHİ 13 TEMMUZ OLARAK ÇIKTI

Diğer yandan Mediapart'ın ulaştığı Macron'un aşı sertifikası, Fransa Cumhurbaşkanı'nın aşı olma tarihi olarak koronavirüs ile ilgili sağlık yasasını duyurduğu ulusa sesleniş konuşmasının ertesi günü olan 13 Temmuz'u, eşi Brigitte Macron'un aşı sertifikası ise 31 Mayıs’ı gösteriyor.

ELYSEE KANIT PAYLALAŞMADI

Macron'un koronavirüs sağlık ruhsatı uygulamasını kullanmasını sağlayan karekodda da aşı tarihi 13 Temmuz olarak görülüyor.

İNKAR EDİLDİ ANCAK ISPATLANMADI

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, aşı sertifikası hazırlanırken aşı tarihinin yanlış girildiği, aşılanma bilgilerinin 13 Temmuz’a kadar sağlık sigortasına aktarılmadığı ifade edilirken, Cumhurbaşkanı'nın 31 Mayıs’ta aşı olduğuna dair herhangi bir kanıt paylaşılmadı.