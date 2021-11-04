Fransa hastanelerinde acil servis sorunu büyüyor

Birçok bölgede hastanelerin acil servis bölümleri, personel yetersizliği başta olmak üzere çeşitli sebeplerle hizmet verememeye başladı. Bazı hastanelerin acil bölümleri, kapılarını hastalara kapattı.

Fransa’nın, Var bölgesinden Haut-Rhin bölgesine kadar çok sayıda devlet hastanesi, kaynak eksikliği ve personel yetersizliği nedeniyle kriz yaşıyor.

Fransız basınındaki haberlere göre, bazı kamu hastanelerinin acil servis bölümleri kapılarını kapattı.

Bazı hastanelerin bir kısmında ise sadece çok acil olan bazı vakaların kabulüne izin verilmeye başlandı.

Koronavirüs salgını kaynaklı hasta yoğunluğu nedeniyle hastanelerdeki hasta bakıcılar başta olmak üzere personellerin çoğu, bu servislere yönlendirildi.

HASTANE ÇALIŞANLARI YETKİLİLERİ UYARDI

Ayrıyeten, personel yetersizliği ile kaynak kıtlığı bu krizi daha da derinleştirdi.

Kriz yaşayan hastanelerden Rennes Üniversitesi Hastanesi’nin acil servisi, birkaç haftadır hasta yoğunluğu ve personel eksikliği nedeniyle sorun yaşadı.

Hastane çalışanları, eksiklik nedeniyle hastalara gerekli bakımı yapamayacakları konusunda yetkilileri uyardı.

4 GECE KAPALI KALACAK

Toulon, Frejus ve Brignoles şehirlerindeki çok sayıda hastane, acil servislerini kısmi ya da tümden hizmete kapatmak durumunda kaldı.

Ülkedeki Laval Hastanesi acil servisi 4 gecedir kapalı.

30 KASIM’A KADAR HİZMET VEREMEYECEK

Givor Hastanesi'nin acil servisi ise geceleri 30 Kasım'a kadar hizmet veremeyecek durumda.

Birçok hastanedeki acil servislerde de sadece gündüz belli saatlerde kısmi hizmet verilebilecek.

5 HAFTA GECELERİ KAPALI KALACAK

Var bölgesindeki Draguignan Merkez Hastanesi’ndeki acil servis bölümü, kriz nedeniyle 29 Ekim'den itibaren en az beş hafta boyunca geceleri kapalı kalacak.

ÇOĞU HASTANE, YIL SONUNA KADAR HİZMET VEREMEYECEK

Birçok bölgede de bazı hastaneler, mevcut hastalar ile yeni gelenleri farklı bölgelere yönlendirmek zorunda kalmakta.

Çoğu hastanede acil servislerin, yıl sonuna kadar hizmet vermeyeceği ifade ediliyor.

5 YATAKTAN BİRİ HİZMETE AÇIK

Liberasyon gazetesine göre, Fransa genelinde büyük hastanelerin çoğunda acil servislerdeki 5 yataktan 1'i hizmete açık durumda.

DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANI EKSİKLİĞİ

Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy'nin 5 Ekim'de yaptığı araştırmada, ülkede hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle devlet hastanelerinde yatakların en az yüzde 20'sinin kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

HÜKÜMETİN POLİTİKASI KRİZİ YÖNETEMEDİ

Hükümet, krize yönelik çözüm arayışları ararken, daha önce olduğu gibi halihazırda da kamu hastanelerindeki yoğunluk ve kaynak eksikliği, sağlık personellerini kurumlarından istifaya yöneltti.

Hükümet, başta sağlık çalışanları ve sendikalar tarafından sağlık krizini iyi yönetemediği ve bu duruma sebep olduğu gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Öte yandan acil servis krizinin, hastanelerdeki diğer servisleri de olumsuz etkilediği belirtiliyor.