Fransa Kraliçesi Antoinette'in ayakkabısı 43 bin 750 euroya satıldı

İpekten ayakkabının değeri, müzayedede 10 bin euro olarak belirlendi. Ancak koleksiyonerlerin ilgisi dolayısıyla daha yüksek bir fiyata satıldığı kaydedildi.

Fransa'nın son kraliçesi Marie Antoinette'in ayakkabısı açık artırmaya çıkarıldı.

Versay kentindeki Osenat Müze Evi'nde Antoinette'e ait olduğu belirtilen, ipek ve keçi derisi karışımından yapılan deri tabanlı beyaz ayakkabıya, müzayedede 10 bin euro değer biçildi.

DEĞERİNİN ÜZERİNDE SATILDI

Topuk uzunluğu 4.7 cm ve 36 numaraya denk gelen 22.5 santimetre uzunluğundaki ayakkabı, 43 bin 750 euroya alıcı buldu.

TORUNLARI AYAKKABIYI SAKLADI

Ayakkabının, Kraliçe'nin baş hizmetçisi Madame Campan'ın Prevoisin'deki yakın arkadaşı Marie-Emilie Leschevin ve torunları tarafından saklanarak bugüne kadar geldiği belirtiliyor.

KOLEKSİYONERLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Kraliçe'nin ayakkabısına 10 bin euro değer biçildiği, ancak değerinin üzerinde satılmasının uluslararası koleksiyonerlerin yoğun ilgisi sayesinde olduğu ifade ediliyor.

Müzayedede 1824'te François-Jean Garneray tarafından resmedilen "14. Louis'in onurlandırdığı Moliere" isimli tablo da 75 bin euroya satıldı.

MARIE ANTOINETTE KİMDİR

Fransa Kralı 16. Louis ile evli olan Marie Antoinette, görkemli hayatı ve ölümüyle Fransız Devrimi'nin en unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

Fransız Devrimi sırasında 1793 yılında 37 yaşındayken başkent Paris'in sembollerinden Concorde Meydanı'nda giyotinle idam edilen Antoinette'in hayatı, çok sayıda filme ve kitaba konu oldu.