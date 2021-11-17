Fransa, Mali'deki üsten çekildi

Fransız askerleri, Tessalit'ten çekilmeye karar verdi. Askerler, 15 Kasım'da üssü boşalttı.

Barkhane Operasyonu kapsamında Mali'de bulunan Fransa askerleri için geri çekilme kararı alındı.

Açıklama, Fransa Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldi.

MALİ ORDUSUNA TESLİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile G5 Sahel ülkelerinin geçen temmuzda aldığı karar doğrultusunda Fransa'nın, Tessalit'teki askeri üssünü 13 Kasım'da Mali ordusuna teslim ettiği belirtildi.

Fransız askerlerin 15 Kasım'da askeri üsten ayrıldığı kaydedildi.

FRANSIZ ASKERLERİNİN ÇEKİLME SÜRECİ

Fransa Genelkurmay Başkanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, Barkhane Operasyonu'na ait unsurların Kidal bölgesinden çekildiği, son lojistik konvoyunun, bölgeden 12 Ekim'de ayrıldığı belirtilmişti. Bölgede, lojistik ve idari işlemlerin tamamlanması için son bir tabur asker bırakıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Barkhane Operasyonu'nu gelecek yılın ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını ancak bölgeden çekilmeyeceklerini duyurmuştu.

FRANSA'NIN BÖLGEDEKİ ASKER SAYISI

Macron, 8 Ekim'de Afrika-Fransa Zirvesi'nde yaptığı açıklamada ise ülkesinin Mali'de uzun süre kalma hedefinin olmadığını söylemişti.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 askeri bulunuyor.