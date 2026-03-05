İsrail'de ekonomik endişe: Kısıtlamalarda gevşemeye gidildi

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, kısıtlamalarda güncellemeye gidildiğini duyurdu.

5 Mart 2026 Perşembe günü yerel saatle 12:00'den itibaren 'temel faaliyet' düzeyinden 'sınırlı faaliyet' düzeyine geçileceği ve bu değişikliğin 7 Mart Cumartesi saat 20:00'ye kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Güncelleme kapsamına eğitim faaliyetlerinin belirlenen istisnalar dışında alınmadığı ve eğitim faaliyetlerinin yasak olmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada gerekli sürede korunaklı alanlara ulaşılabilmesi koşuluyla 50 kişiye kadar toplantılara izin verileceği ve yine gerekli sürede korunaklı alana ulaşılabilen iş yerlerinde faaliyetlere devam edileceği bildirildi.

MALİYE BAKANLIĞI İTİRAZ ETMİŞTİ

İç Cephe Komutanlığı'nın kararı İsrail Maliye Bakanlığı'nın çatışmanın ilk haftasında ekonomik faaliyetlere getirilen kısıtlamaların maliyetinin haftalık yaklaşık 9,5 milyar şekel (yaklaşık 3,1 milyar dolar) olduğunu belirterek yaptığı itirazın ardından geldi.

Maliye Bakanlığı, İç Cephe Komutanlığı'na zararın boyutunun yer aldığı bir bilgilendirme yaparak işletmeler ve devletin büyük kayıplarını azaltmak için kısıtlamaların derhal kısmen gevşetilmesini talep etti.

İsrail saldırılarına karşı İran misillemeleri sürmesine rağmen 'temel faaliyet' düzeyindeki kısıtlamaların en az 7 Mart'a kadar devam etmesini gerektirecek ölçekte riskin bulunmadığını savunan Maliye Bakanlığı, 5 Mart itibarıyla çalışanların korunaklı alanlara erişebilmesi şartıyla daha geniş ekonomik faaliyetin yeniden başlamasını önerdi.

Maliye Bakanlığı, bu senaryoda haftalık kaybın yaklaşık 4,5 milyar şekele düşeceği ve mevcut kısıtlamaların sürmesi halinde ise yüzbinlerce iş yeri kapanışı ve tazminat ödemeleri nedeniyle bütçede milyarlarca şekellik açık ortaya çıkacağını belirtti.